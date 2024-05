Prescrizione respinta per Toffaloni nel processo per la strage di Piazza della Loggia

Martedì scorso, 28 maggio, Brescia ha ricordato la strage di Piazza della Loggia a 50 anni da quella tremenda esplosione che provocò 11 morti e 102 feriti. E ieri è iniziato il processo ad uno dei presunti esecutori materiali di quella strage: il veronese Marco Toffaloni.

Come riferito da Ansa, il processo è iniziato con la richiesta degli avvocati difensori di riconoscere prescritto il reato. Richiesta che è stata respinta dal collegio dei giudici del tribunale dei minori di Brescia. All'epoca dei fatti, Toffaloni non aveva ancora compiuto 17 anni e deve essere dunque processato come un minore, anche se adesso Marco Toffaloni ha 66 anni e vive in Svizzera con un nuovo nome: Franco Maria Muller.

Ed essendo giudicato come un minore, Toffaloni non rischia l'ergastolo, pena che non è prevista per i minorenni. Come non è prevista la prescrizione per un reato talmente grave come quello di strage. Secondo l'accusa, infatti, sarebbe stato l'imputato a posizionare l'ordigno esploso durante la manifestazione antifascista organizzata dai sindacati bresciani il 28 maggio 1974.

Il processo dunque andrà avanti con varie udienze a giugno, dove saranno ascoltati tutti i testimoni chiamati in causa dalla procura e dalla difesa. E sempre a giugno si celebra il processo all'altro presunto autore materiale dell'attentato di matrice neofascista. È stato rinviato a giudizio anche il 70enne veronese Roberto Zorzi, il quale era maggiorenne nel 1974 e quindi il suo procedimento si terrà nel tribunale ordinario. Difficile, però, che Zorzi si farà vedere in aula. Come Toffaloni (anche lui assente all'udienza di ieri), anche Zorzi si è rifatto una vita all'estero, trasferendosi e poi prendendo la cittadinanza degli Stati Uniti.