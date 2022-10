Strage di Piazza della Loggia, chiesto rinvio a giudizio per due veronesi

Gli inquirenti sono convinti di avere tutti gli elementi necessari a ritenerli tra i protagonisti della strage di Piazza della Loggia. Per questo è stato richiesto il rinvio a giudizio di due veronesi attualmente residenti all'estero: Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. La richiesta è stata avanzata dalla Procura dei minori e dalla Procura ordinaria di Brescia, dopo la chiusura delle indagini sulla cosiddetta "pista veronese" sull'attentato che il 28 maggio 1974 provocò 8 morti e più di 100 feriti durante una manifestazione organizzata in Piazza della Loggia, a Brescia.

Delle indagini si sono occupate due procure perché all'epoca dei fatti i due imputati erano giovanissimi. Toffaloni era 17enne e quindi la competenza è della Procura dei minori. Zorzi aveva invece 20 anni. Entrambi sono accusati di concorso in strage. Secondo la tesi accusatoria, basata sulle dettagliate ricostruzioni di alcuni testimoni, Toffaloni sarebbe stato in Piazza della Loggia nel giorno della strage. A dimostrarlo ci sarebbero anche delle fotografie. E pare che sia stato proprio Marco Toffaloni l'esecutore materiale dell'attentato, ovvero colui che piazzò fisicamente la bomba. Roberto Zorzi, invece, avrebbe fornito supporto.

Oggi, i due accusati sono entrambi ultrasessantenni e non vivono in Italia. Toffaloni è in Svizzera mentre Zorzi è negli Stati Uniti.