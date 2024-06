Piazza della Loggia, respinto annullamento del rinvio a giudizio di Zorzi

Non si ferma, ma proseguirà dopo l'estate il processo a carico del veronese Roberto Zorzi, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia. Come riferito da Ansa, la corte d'assise di Brescia ha respinto l'eccezione presentata dai difensori dell'imputato, i quali avevano chiesto di annullare il rinvio a giudizio.

Rinvio a giudizio che risale al novembre scorso e che è stato confermato solo oggi, 18 giugno, a causa della mancanza di giudici lamentata dal presidente della corte d'assise bresciana Roberto Spanò. La mancanza di personale aveva fatto slittare ad oggi l'udienza del 29 febbraio scorso. Udienza in cui Spanò manifestò il problema che non pare non sia stato risolto. Anzi, la carenza sarebbe pure peggiorata come ribadito dallo stesso Spanò oggi in aula.

La volontà della magistratura rimane comunque quella di portare a compimento il processo in tempi ragionevoli. E sono a questo punto più che necessari i rinforzi che il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva promesso al tribunale di Brescia entro giugno.

Il processo a Zorzi, intanto, riprenderà dopo l'estate. Il 70enne veronese, che attualmente vive negli Stati Uniti, è accusato di aver condiviso il piano dell'attentato con Marco Toffaloni, anche lui sotto processo perché accusato di aver posizionato la bomba che esplose il 28 maggio 1974, provocando otto morti ed oltre cento feriti durante una manifestazione antifascista organizzata in Piazza della Loggia a Brescia.