Strage di Bologna, presente per Verona il consigliere Piva: «Il più grande attentato di matrice fascista»

Il consigliere comunale Giacomo Piva, quest'oggi mercoledì 2 agosto, ha rappresentato Verona, con il Gonfalone della città, alla cerimonia per il 43esimo anniversario della strage di Bologna. Una commemorazione a ricordo delle 85 persone che, il 2 agosto 1980, alle ore 10.25, persero la vita nell’attentato alla stazione del capoluogo emiliano. Tra queste anche il giovane veronese Davide Caprioli.

«Il più grande attentato stragista avvenuto nell’epoca repubblicana di matrice fascista. - ha dichiarato il consigliere comunale Giacomo Piva - Il lavoro della memoria è sempre più importante per onorare le vittime e per indicare a quei poteri anti democratici, che volevano destabilizzare l’Italia con la loro strategia del terrore, che non sono riusciti nel loro intento; e ci hanno unito e resi ancora più forti contro ogni potere sovversivo».

Le iniziative in programma

Dalle 6.30 di questa mattina si è tenuto l’arrivo a Bologna, da tutta Italia, delle staffette podistiche “Per non dimenticare” e delle staffette ciclistiche. Dalle 9 l'inizio delle celebrazioni, con il corteo che da piazza Nettuno ha portato tutte le istituzioni intervenute alla stazione Centrale, in piazza Medaglie d’Oro. Dopo l’intervento del presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi, è seguito il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio in memoria delle vittime alle 10.25, ora della strage.

Successivamente è avvenuta la deposizione di corone nella sala d’attesa della Stazione Centrale e il ricordo del ferroviere Silver Sirotti, deceduto nella strage dell’Italicus al primo binario della Stazione Centrale. Dal Piazzale Ovest della Stazione è partito il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, dove verranno deposte le corone alle lapidi in memoria delle vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.

Il vicario generale per la Sinodalità, mons. Stefano Ottani, ha celebrato una messa in suffragio delle vittime nella Chiesa di San Benedetto, mentre nella sede Cotabo – Cooperativa Taxisti Bolognesi) sono state deposte delle corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti. Come sempre la giornata si concluderà alle ore 21.15 in piazza Maggiore in occasione del concorso internazionale di composizione “2 agosto”, giunto alla 29esima edizione e dedicato a partiture per orchestra, senza strumenti solisti, con l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna.

Le parole del presidente della Repubblica: «Accertata matrice neofascista»

«Nel giorno dell’anniversario - ha detto il presidente Sergio Mattarella - la Repubblica si stringe ai familiari e alla comunità cittadina con sentimenti di rinnovata solidarietà. Siamo con loro, con le vite innocenti che la barbarie del terrorismo ha voluto spezzare, con violenza cieca, per l’obiettivo eversivo e fallace di destabilizzare le istituzioni della democrazia».

Ancora, lo stesso presidente dell Repubblica Mattarella ha poi aggiunto: «L’Italia ha saputo respingere gli eversori assassini, i loro complici, i cinici registi occulti che coltivavano il disegno di far crescere tensione e paura. È servita la mobilitazione dell’opinione pubblica. È servito l’impegno delle istituzioni. La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato. La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso. È in gioco la credibilità delle istituzioni democratiche».

Infine il presidente Mattarella ha ribadito: «La città di Bologna, sin dai primi minuti dopo l’attentato, ha mostrato i valori di civiltà che la animano. E con Bologna e l’Emilia-Romagna, l’intera Repubblica avverte la responsabilità di difendere sempre e rafforzare i principi costituzionali di libertà e democrazia che hanno fatto dell’Italia un grande Paese».