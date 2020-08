Un'altra settimana di strade controllate da autovelox e telelaser a Verona

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare gli eccessi di velocità. Da lunedì 31 agosto e per tutta la settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio su Corso Venezia, Via Valpantena, Via Mameli, Via Preare, Viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. E sempre attiva la postazione fissa autovelox in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità (ump), poi, sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.

Lunedì, dalle 7.30, l'ufficio mobile sarà in Via Avogadro fino alle 13.

Martedì, dalle 7.30, l'ump sarà al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13.

Mercoledì, dalle 7.30, l'ump sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 a quello di Via Poerio fino alle ore 13.

Giovedì, dalle 7.30, gli agenti saranno al mercato di Via Don Mercante e a quello di Via Prina fino alle 13.

Venerdì, dalle 7.30, l'ump sarà al mercato di Corso Porta Nuova e dalle 10.30 a quello di Piazza Sedici Ottobre fino alle 13.

Sabato, dalle 7.30, l'ufficio mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale fino alle 15.30.