Si ferma prima di nascere l'ipotesi di un "pronto soccorso privato" a Legnago

«Non può essere un Pronto Soccorso privato perché non ne ha i requisiti». Con queste parole l'assessora regionale in Veneto alla sanità Manuela Lanzarin, parlando con l'agenzia Ansa, ha commentato i recenti sviluppi dell'ipotetica apertura di un punto sanitario a Legnago che avrebbe costituito una sorta di primo "Pronto soccorso privato". Un'iniziativa solo annunciata, ma che parrebbe appunto essere stata stoppata sul nascere.

La stessa assessora Manuela Lanzarin ha poi aggiunto: «Non è strutturalmente in grado di farlo e non è convenzionato. Informare le autorità competenti e i cittadini, a tutela della salute pubblica, è un dovere delle istituzioni». Stando alle ricostruzioni circolate sulla stampa nei giorni scorsi, il presidio sanitario si sarebbe dovuto occupare dei cosiddetti "codici minori", ma non vi sarebbero comunque state le condizioni formali per poter procedere in questa direzione. Anzitutto, come evidenziato dall'assessora Lanzarin, la struttura non sarebbe convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, nelle scorse ore sarebbe già intervenuta la stessa Ulss 9 Scaligera, procedendo con una segnalazione ai Nas dei carabinieri.

Sulla questione non sono mancate prese di posizione anche sul fronte politico. In particolare la consigliera regionale veronese del Pd Veneto, Anna Maria Bigon, ha presentato un'interrogazione sulla vicenda, sottoscritta anche dai colleghi Andrea Zanoni e Francesca Zottis, nella quale tra le altre cose veniva chiesto «se l’attività di Pronto Soccorso privato esercitata nel comprensorio di Legnago sia regolarmente autorizzata». Circostanza che parrebbe appunto essere stata smentita nelle scorse ore dalla stessa assessora Lanzarin. D'altro canto, sempre dal Pd veronese è giunta altresì la richiesta di maggiori investimenti da parte della Regione nei confronti del personale attivo nel pronto soccorso dell'ospedale pubblico di Legnago.

La notizia giunta da Legnago ha però interessato anche la politica nazionale. In particolare, ad intervenire è stata la deputata Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, la quale ha sostanzialmente richiesto un intervento ufficiale da parte del ministro competente: «Diversi episodi, l’ultimo a Legnago in provincia di Verona, - ha dichiarato l'on. Luana Zanella - rivelano il tentativo di privati di aprire strutture per il pronto soccorso dei casi minori. Crediamo sia giunto il momento che il ministro della salute Schillaci prenda una posizione chiara contro tale pratica».

Dal Veneto si è poi levata la voce del sindacato UGL Salute Veneto che, tramite il segretario regionale Stefano Tabarelli, ha fatto sapere: «Lottiamo da sempre per una sanità giusta, di qualità, vicina ai bisogni dei cittadini ed attenta ai diritti degli operatori. La notizia del Pronto Soccorso a pagamento, che giunge da Legnago in Veneto, dimostra come la situazione in alcuni frangenti stia sfuggendo di mano». Di qui l'appello congiunto dei due rappresentanti Gianluca Giuliano (segretario nazionale della UGL Salute) e Stefano Tabarelli: «Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni. Curarsi non deve e non dovrà mai essere un lusso per gli italiani».