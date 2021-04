Fa paura la variante indiana del virus: nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute

«Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India», spiega il ministro Speranza

«I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India». Ad affermarlo in una breve nota è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha anche annunciato di aver già predisposto un provvedimento speciale proprio per contrastare la diffusione nel nostro Paese di tale nuova variante del coronavirus.

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. - ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza - I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione», ha concluso il ministro Speranza.