Decine di casi di intossicazione gastrointestinale a Torri del Benaco: stop all'uso alimentare dell'acqua

Nella mattinata di venerdì a Torri del Benaco è scattato il divieto di utilizzo alimentare dell'acqua dal rubinetto: lo ha decretato l'ordinanza del sindaco Stefano Nicotra su invito dell'Ulss 9 Scaligera, che resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Come ha spiegato il primo cittadino in un video diffuso sui canali social del Comune gardesano, nelle ultime ore si sono verificati numerosi casi di intossicazione con una sintomatologia gastrointestinale, che ha costretto alcune persone a ricorrere alle cure dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.

Dopo i primi casi di mercoledì sera, la situazione è deflagrata giovedì e venerdì il sindaco Nicotra ha rassicurato i cittadini sul fatto che non si trattasse di un batterio, bensì di un virus.

Di quale virus si trattasse è stato comunicato poco prima delle ore 14 di venerdì 28 giugno. A causare il problema è stato infatti il norovirus, uno dei principali motivi scatenanti di gastroenteriti.