Maltempo d'estate in Veneto, dalla Regione la conta dei danni: «Siamo già a oltre un miliardo di euro»

In base a quanto riferito nella conferenza stampa del presidente Zaia svoltasi venerdì 11 agosto, la Regione Veneto ha compiuto una prima conta dei danni dopo le ondate di maltempo che hanno interessato il Veneto dalla scorsa metà di luglio. Si stima oltre 1 miliardo di euro di danni, cifra che Zaia ha detto arriverà «tranquillamente a 1,3 miliardi». L'analisi è contenuta in un dossier che ora sarà inviato al governo per la dichiarazione di emergenza nazionale, a cui dovrebbe seguire lo stanziamento di appositi fondi di ristoro.

«Ho già firmato la richiesta, - ha dichiarato il governatore Luca Zaia - si tratta di danni importanti, legati a una vera e propria catastrofe atmosferica che ci ha colpiti a partire dal 13 luglio fino al 6 agosto. Abbiamo calcolato 1,126 miliardi di danni, ma è probabile che arriveremo a 1,3 miliardi».

Sono coinvolti, sempre secondo le stime, settantamila soggetti in tutto il Veneto, tra privati (famiglie e imprese), enti pubblici, mobili e immobili. Dopo Venezia, che è stata la provincia veneta più colpita con danni al patrimonio privato calcolati in 368,3 milioni di euro (di cui 304 milioni riguardanti beni immobili), a seguire troviamo la provincia di Verona (325 milioni), quindi Treviso (154,5 milioni), Padova (146 milioni) e Vicenza (128,5 milioni).

Punto Stampa Zaia Maltempo 11-08-2023 / foto e video ufficio stampa Regione Veneto