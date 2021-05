Steso in mezzo alla strada, rifiuta il controllo e si scaglia sugli agenti: arrestato

Resistenza, oltraggio, minaccia, violenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità: sono questi i reati contestati a G.M., il 54enne originario della Romania arrestato lunedì sera dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Non erano ancora scattate le ore 20, quando un cittadino di Verona ha richiesto l'intervento della Polizia, segnalando che un uomo si era sdraiato al centro della carreggiata nei pressi di corso Porta Nuova, bloccando la circolazione. Gli agenti inviati sul posto hanno così raggiunto l’incrocio con vicolo Volto San Luca, individuando subito il soggetto descritto, ancora steso a terra proprio al centro della trafficata intersezione stradale. Il 54enne sarebbe apparso subito in forte stato di alterazione e, vedendo la Volante, avrebbe iniziato a proferire frasi oltraggiose e minacciose nei confronti delle forze dell'ordine.

Ogni tentativo verbale di dissuaderlo da parte dei poliziotti sarebbe fallito e l'uomo si sarebbe mostrato restìo a fornire le proprie generalità, rendendo così impossibile la sua identificazione, così è stato invitato a salire sull'auto di servizio per raggiungere la Questura e svolgere i dovuti accertamenti. A quel punto però avrebbe iniziato a sfogare la propria rabbia, colpendo con calci e pugni gli operatori che, dopo diversi tentativi, sono riusciti a bloccarlo definitivamente e a caricarlo sulla Volante.

Durante il tragitto verso Lungadige Galtarossa, G.M. avrebbe continuato a dare in escandescenze, insultando l’equipaggio e assestando colpi contro la struttura divisoria in plexiglass interna all’auto di servizio.

Anche in Questura l'uomo avrebbe continuato ad opporre resistenza e a mantenere un atteggiamento ostile, ma gli agenti sono riusciti comunque ad identificarlo: gli accertamenti in banca dati hanno fatto emergere che lo stesso era già destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso, per motivi di pubblica sicurezza, dal Prefetto di Roma lo scorso 5 maggio.

In seguito alle verifiche effettuate, C.A., pluripregiudicato e scarcerato solo lo scorso anno, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti al giudice che, nella mattinata di martedì, ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza.