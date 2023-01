Danneggiamento dell'Arena, procura affida perizia tecnica e individua primi indagati

L'affidamento di una perizia e l'iscrizione dei primi nomi nel registro degli indagati. È quanto è stato fatto ieri, 25 gennaio, dalla procura di Verona per l'inchiesta sul danneggiamento dell'Arena causato dalla caduta di una parte dell'archiscultura Stella Cometa. Un'indagine condotta dal sostituto procuratore Alberto Sergi e che vede ipotizzato il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico nazionale. Su questa indagine, la procuratrice facente funzioni di Verona Valeria Ardito ha fatto il punto con Laura Tedesco del Corriere di Verona.

Valeria Ardito ha valutato come «gravissimo e irreparabile» il danno procurato ai gradoni dell'anfiteatro e per questo l'inchiesta di Alberto Sergi sarà condotta «con il massimo rigore». Per stabilire la dinamica e le responsabilità dell'incidente, la procura si avvarrà della consulenza tecnica di periti, a cui ieri è stato affidato il compito di analizzare gli elementi finora raccolti. Sempre ieri sono stati ufficialmente individuati i primi indagati. Sono una decina, ma il numero potrebbe crescere. E oltre agli operai che erano impegnati nello smontaggio della Stella, risultano indagate la ditta esecutrice dello smontaggio e quella che ha commissionato i lavori.

E per il momento l'Arena resta sotto sequestro per permettere agli investigatori di vagliare tutte le ipotesi. Quella che, al momento, sembra la più probabile è che ci sia stato un errore umano. Infatti, per ora non sono state trovate tracce che possano far pensare ad una rottura improvvisa da parte della struttura poi piombata sulla platea dell'Arena.

Infine, una volta chiarite le responsabilità, la procura chiederà il processo per i presunti colpevoli e a quel punto il Comune di Verona ed il Ministero dei beni culturali potranno fare richiesta per costituirsi parte civile.