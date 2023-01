Piazza Brà, un pezzo della Stella si stacca e precipita in Arena

Nel corso dell'intervento di smontaggio iniziato lunedì mattina, un pezzo della Stella Cometa che decora piazza Brà in occasione delle festività natalizie, si è staccato ed è precipitato sulla cavea dell'Arena.

Subito dopo il fatto è scattato il sopralluogo da parte di Soprintendenza e tecnici del Comune di Verona, per verificare l'entità dei danni, che riguarderebbero alcuni gradoni che ospitano il pubblico in occasione degli spettacoli.

L'archiscultura è alta 70 metri e lunga 82 metri con le punte che arrivano fino a 22 metri. Costituita da ben 80 tonnellate di acciaio e circa 2.500 bulloni, dal 1984 la Stella Cometa è il simbolo del Natale di Verona.