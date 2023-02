La stella caduta e area sotto sequestro, incognita corteo del Bacanal. La polizia locale: «Chiesti chiarimenti al comitato del carnevale»

«A seguito del mantenimento del sequestro penale da parte dell'autorità giudiziaria dell'area di piazza Bra ove insistono parti della stella in acciaio, a seguito della prosecuzione delle indagini e delle perizie, il Comitato del carnevale Bacanal del Gnoco ha proposto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica un cambio di percorso». È quanto si apprende oggi, sabato 11 febbraio, da una nota diramata dal comandante della polizia locale del Comune di Verona Luigi Altamura, il quale poi precisa che la richiesta di modifica del percorso prevederebbe «un primo passaggio in Bra davanti al Palazzo della Gran Guardia, il giro attorno a Palazzo Barbieri e il secondo passaggio davanti sempre alla Gran Guardia per poi proseguire verso via Roma».

Proprio su questo percorso che, al momento, sottolinea il comandante Altamura, risulta «non confermato», il comando della polizia locale ha inviato questa mattina, sabato 11 febbraio, una formale «richiesta di chiarimenti» al Comitato organizzatore del carnevale di Verona, affinché «sia accertata la possibilità di passaggio dei grandi carri a fianco di Palazzo Barbieri, e su piazzetta Municipio dove insiste un'isola salva-pedoni».

In base a quanto si apprende dalla polizia locale di Verona, nella nota inviata si specifica che «viste le consuete dimensioni dei veicoli utilizzati per la sfilata e la necessità di ridurre i volumi dei carri e di eventuali smontaggi di parti per consentire il transito nel punto più stretto tra il vallo dell’Arena e Palazzo Barbieri, ogni operazione dovrà essere effettuata nella massima sicurezza, come ribadito in sede di prefettura, senza arrecare pericolo agli spettatori, specie ai bambini, e con la massima tempestività, al fine di non creare pericolosi assembramenti o interruzioni del corteo».

Nella medisima nota della polizia locale, quindi, viene aggiunto: «Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta nell'eventuale incrocio di carri davanti al Palazzo della Gran Guardia, anche a tutela dei monumenti e con idonee misure di safety e security». La polizia locale di Verona, in concllusione, fa sapere che «resta in attesa di conoscere le iniziative che si vorranno adottare per informare le autorità di pubblica sicurezza».