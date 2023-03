Smontaggio della Stella in Arena, il tribunale dispone la perizia: udienza ai primi di aprile

Il Tribunale di Verona – Sezione GIP, su richiesta del Pubblico Ministero ha disposto di procedere con incidente probatorio ad una perizia volta ad accertare la dinamica e le cause dell’incidente verificatosi il 23 gennaio scorso, in occasione dello smontaggio della “Stella di Natale”, fissando per il prossimo 5 aprile, l’udienza per il conferimento dell’incarico al nominato perito.

Il Comune di Verona è individuato come parte lesa.

La vicesindaca Barbara Bissoli si è così espressa: «L’esigenza prioritaria e molto avvertita è quella di consentire entro la prima settimana di aprile il completamento degli allestimenti dell’Arena con il montaggio delle sedute della platea e delle gradinate. Abbiamo già condiviso con l’Avvocatura civica il percorso da intraprendere e faremo tutto il possibile perché ciò accada».