Shock anafilattico dopo la puntura di un'ape: in fin di vita Stefano Guerra

C'è grande apprensione per le condizioni di Stefano Guerra, veronese di 62 anni ed ex calciatore, che nei giorni scorsi è stato punto da un'ape. Stando a quanto riferiscono i colleghi di VicenzaToday, l'ex difensore del Lane sarebbe stato punto nel corso di un'attività di volontariato: sapendo di essere allergico, avrebbe chiesto immediatamente aiuto, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente.

Lo shock anafilattico gli avrebbe causato un infarto ed è stato ricoverato all'ospedale di Santa Maria Nuova a Reggio Emilia, città dove vive, in condizioni critiche.

Chi è Stefano Guerra

Nato a Verona nel 1962, è con la maglia del Lr Vicenza che negli anni '80 approda al calcio professionistico. Dopo quattro stagioni in biancorosso, il passaggio al Prato. Nel 1988 veste la maglia della Reggiana con la quale ha poi conquistato la storica promozione in serie B. Il ritiro dal calcio giocato è arrivato qualche anno più tardi, dopo il ritorno nelle fila Prato.