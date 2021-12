Ubriaco molesta i viaggiatori in stazione e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Verosimilmente ubriaco, disturbava i viaggiatori in attesa del treno e si è poi scagliato contro le forze dell'ordine. Lunedì mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio hanno tratto in arresto B.A., 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora, disoccupato e con vari precedenti di polizia.

Erano da poco passate le 11.30 quando alla centrale operativa del Comando di San Bonifacio è arrivata la segnalazione di un uomo che stava disturbando alcuni cittadini in attesa del treno in stazione, pronunciando tra l'altro frasi confusionarie e dimenandosi senza alcun apparente motivo. I militari si sono quindi diretti sul posto ma il nordafricano, secondo le forze dell'ordine in evidentemente alterato dall'abuso di alcol, invece di calmarsi si è dapprima rifiutato di declinare le proprie generalità, per poi scagliarsi contro gli operatori tentando di colpirli con calci e pugni, venendo infine immobilizzato con non poco difficoltà.

Martedì mattina il tribunale di Verona ha convalidato l'arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 32enne è stato quindi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria e sanzionato per ubriachezza.