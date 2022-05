Telecamere e pattugliamento continuo in stazione: «È uno dei posti più controllati di Verona»

Il tema sicurezza è sempre al centro della discussione a Verona, anche in vista delle sempre più prossime elezioni amministrative. L'attenzione negli ultimi giorni si è concentrata sulla zona dello scalo ferroviario di Porta Nuova, dopo l'episodio di sabato che ha portato all'arresto di due fratelli per aver ferito un'altra persona con un colpo di roncola.

Il Comune di Verona ha specificato che nella zona della stazione, ovvero quella di piazzale XX Aprile, i controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine sono costanti: in poco più di 4 mesi, dal 1° gennaio a oggi, sono state identificate 3 mila persone. La zona viene controllata 24 ore su 24 da 7 telecamere di videosorveglianza ed il pattugliamento è continuo, effettuato su tre turni giornalieri da polizia locale e forze dell’ordine. A questo si aggiungono i servizi in borghese e quelli con i cani antidroga, che combinati hanno portato da gennaio a oggi a 5 arresti e tre denunce a piede libero.

«Piazzale XXV Aprile è uno dei posti più controllati di Verona – spiega il sindaco di Verona Federico Sboarina –. Lo conferma anche l'episodio di sabato con l'arresto immediato dei due aggressori. Ci sono pattuglie fisse della polizia municipale, servizi in borghese e sette telecamere, oltre ai controlli delle forze dell'ordine. Questo ogni giorno per tutto il giorno, in modo che la zona non resti mai scoperta. È una rete di controlli a maglie strette e infatti vengono identificate le persone sospette e sequestrate le sostanze stupefacenti. Anche alla stazione di Verona, come in tutte le altre, ci passano persone di ogni tipo, ma chi prova a fare il furbo viene intercettato. Non c'è dunque nessuna zona franca, ma l'attento presidio che merita un'area ad alta densità di passaggio».