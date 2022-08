Statua della Madonna decapitata a Valeggio sul Mincio, il sindaco: «Atti incresciosi e blasfemi»

«Gli atti incresciosi e blasfemi di questa notte sono inaccettabili! Già domani (oggi, ndr) mi recherò dagli organi competenti per chiedere maggiore presenza e più controlli sul nostro territorio (anche per il problema dei furti che alcuni nostri concittadini hanno subito nei giorni scorsi)». Ad affermarlo in una breve nota diffusa via Facebook è il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni, con riferimento ai fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Secondo quanto denunciato dal primo cittadino di Valeggio, alcuni ignoti avrebbero infatti deliberatamente decapitato la statuina raffigurante la Madonna, posizionata nel capitello di via Paolo Borsellino. «A volte le amministrazioni comunali si sentono impotenti, - ha aggiunto il sindaco Alessandro Gardoni - per non avere mezzi e strumenti adeguati per poter intervenire».

Lo stesso sindaco di Valeggio sul Mincio ha quindi concluso: «Anche le autorità preposte tuttavia fanno quello che possono, in base alle priorità. Atti di profanazione e vandalismo non vanno tuttavia sottovalutati e per questo chiederò di non trascurare quanto accaduto».