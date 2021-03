Incendi boschivi, stato di grave pericolosità in 45 comuni del Veronese

Vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri da questi tipi di terreni

Viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, la direzione della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in alcuni territori comunali.

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri da questi tipi di terreni.

I comuni veronesi in cui è in vigore lo stato di grave pericolosità sono: Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona e Vestenanova.

