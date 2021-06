Meteo, la Protezione civile decide lo stato di attenzione per temporali in Veneto

In considerazione delle previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che indica per il pomeriggio-sera di oggi e le prime ore di domani instabilità con possibili rovesci e temporali, anche intensi nelle zone montane e pedemontane. Non si escludono fenomeni intensi localmente anche in alta pianura.

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, si conferma lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (riferita allo scenario per temporali forti) per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore, valido fino alle ore 8 di domani 21 giugno. Lo stato di attenzione è valido per la rete secondaria di tutti i bacini idrografici della Regione.

METEO. STATO DI ATTENZIONE PER TEMPORALI ATTESI IN ZONE MONTANE E PEDEMONTANE DEL VENETO