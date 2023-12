Non rispetta il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, 36enne in carcere

Aveva l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria di Verona e il divieto di dimora a Vicenza, ma non li ha mai rispettati. Per questo un 36enne tunisino residente nella provincia scaligera è stato portato in carcere a Vicenza.

Come si legge su VicenzaToday, l'uomo era stato arrestato dalla polizia berica il 27 novembre scorso perché trovato all'interno dell'abitazione della ex moglie a cui non poteva avvicinarsi. Per tutelare maggiormente la donna, il 36enne era stato quindi sottoposto al divieto di dimora a Vicenza e all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria di Verona.

L'uomo non si però mai presentato alla polizia scaligera e quindi il tribunale di Vicenza ha aggravato le misure a suo carico, ordinando la custodia in carcere. Dopo alcuni giorni, il ricercato è stato trovato dagli agenti a Vicenza. E dopo un passaggio in questura, il 36enne è stato accompagnato nella casa circondariale.