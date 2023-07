Blitz delle forze dell'ordine negli stabili abbandonati della città: 6 persone espulse e 3 allontanato

Il dialogo ed il confronto sono fondamentali: è questo il metodo intrapreso dal questore Massucci con le forze dell’ordine e con tutte le realtà cittadine, politiche e associative, per creare un progetto unitario di comunità che migliori la sicurezza di Verona. È necessario, però, il massimo rigore nei confronti di chi sbaglia: «La paura delle conseguenze, ma soprattutto l’immediatezza delle conseguenze, sono la strada da portare avanti».

Concetti espressi anche nell'intervento tenuto dal questore durante l'ultimo consiglio comunale cittadino e confermati dal continuo monitoraggio e dalla sempre progressiva implementazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica messi in campo dalla polizia di stato scaligera: risalea giovedì infatti l’operazione interforze che ha portato, in un solo giorno, a 6 espulsioni e a 3 allontanamenti con ordine del questore di altrettanti cittadini stranieri, tutti di origine nordafricana.

I blitz

L’operazione ha preso il via intorno alle 7.30, quando 44 uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale hanno fatto irruzione in una serie di stabili abbandonati della città. Prima in Viale Piave, poi in Via Giovanni Verga, infine nei pressi della “ex piscina Castagnetti”: 13 le persone straniere trovate, tutte sprovviste di documenti, che occupavano abusivamente gli edifici; 9 i soggetti che, dopo essere stati accompagnati presso gli uffici delle forze dell’ordine in campo, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della questura di Verona in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale.

Di questi, 6 sono stati espulsi e ad altri 3 è stato notificato l’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di 7 giorni: tutti di origine nordafricana, di età compresa tra i 23 e i 39 anni e con precedenti per stupefacenti, reati contro il patrimonio, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Progetto-sicurezza

L’intervento di giovedì mattina si inserisce all’interno di un progetto-sicurezza interforze avviato dalla questura e finalizzato, da un lato, ad un’implementazione dei controlli in specifiche zone critiche della città, tesi ad individuare aree strategiche lasciate al degrado ed occupate abusivamente da stranieri irregolari, e dall’altro, improntato a porre in essere azioni di miglioramento sociale attraverso la promozione di un dialogo conoscitivo e costruttivo con le comunità straniere e con tutte le fragilità sul territorio.

Dagli uffici di lungadge Galtarossa ricordano le parole di Massucci al suo insediamento: «Il nostro obiettivo principale è quello di rilasciare un buon permesso di soggiorno quando ci sono le condizioni per farlo, perché questo consente un’integrazione reale, ma nello stesso tempo bisogna essere capaci di respingere quando è necessario».

Quella delle espulsioni con invio ai Centri di Trattenimento per il Rimpatrio (CPR) sarà la via maestra dei prossimi mesi. In questura non hanno dubbi: nei casi di persone inequivocabilmente dedite a delinquere, sia molto più efficace l’allontanamento dal territorio provinciale di un arresto che, in sede penale, può portare nella stragrande maggioranza dei casi a misure cautelari diverse dal carcere, ma non adeguare ad evitare il reiterarsi dei reati.

Su tali linee piena sinergia ed unicità di intenti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e con il nuovo Procuratore della Repubblica Raffaele Tito.