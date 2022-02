Spray al peperoncino alla Luniklef, ragazzi intossicati e scuola evacuata

La Scuola di Estetica e Acconciatura Luniklef di Verona è stata evacuata questa mattina, 11 febbraio, intorno alle 9. Pare che una studentessa abbia usato dello spray al peperoncino e rendendo irrespirabile l'aria all'interno di un'aula dell'istituto di Lungadige Capuleti. Una ventina di studenti sono rimasti intossicati e sono stati smistati dai soccorritori tra gli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar.

Sul posto sono giunti agenti di polizia, vigili del fuoco e sei mezzi del 118, tra ambulanze e auto mediche. Particolarmente gravi sono sembrate le condizioni di un ferito, ricoverato in codice rosso. Due i feriti in codice giallo e dieci in codice verde.

Tra i pompieri, arrivati con quattro automezzi, era presente anche il personale specializzato del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) i quali hanno attivato la loro strumentazione per verificare che nell'aria ci fosse solo la sostanza irritante dello spray e non qualcosa di più grave.

Rientrato l'allarme, gli alunni non coinvolti, sono rientrati nelle proprie classi.