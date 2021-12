Sospettato di furto su un treno, spinge gli agenti giù dalle scale per scappare: arrestato

Un 34enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale nella stazione ferroviaria Porta Nuova, a Verona.

Era il 7 dicembre quando l'uomo è stato invitato dagli agenti della Polizia ferroviaria a seguirli in ufficio, in quanto sospettato di aver commesso alcuni furti a bordo di un treno in partenza poco prima. Il 34enne però prima si sarebbe rifiutato e poi si sarebbe scagliato contro le forze dell'ordine, spingendole a terra giù dalle scalle e dandosi infine alla fuga. Alcuni poliziotti intervenuti in ausilio lo hanno però rincorso e bloccato nei pressi della fermata degli autobus fuori dalla stazione, prima di accompagnarlo in ufficio.



Accertamenti più approfonditi avrebbero permesso di trovare l'individuo ancora in possesso di una parte della refurtiva: uno zaino con all’interno un personal computer portatile che successivamente è stato restituito ai legittimi proprietari, una coppia di cittadini spagnoli.Il 34enne è stato anche denunciato per furto e ricettazione, mentre gli agenti spinti sulle scale hanno riportato traumi e contusioni da caduta guaribili in 10 giorni.