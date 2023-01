Fermato in auto, consegna uno spinello ai finanzieri: a casa ha più di 2,5 chili di droga

I controlli del territorio svolti dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Verona, nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di un giovane e al sequestro di un ingente quantitarivo di droga.

Era la tarda serata di lunedì 2 gennaio, quando le Fiamme gialle del gruppo di Verona hanno intimato l'alt ad un'auto condotta da un individuo residente nel quartiere, mentre svolgevano un posto di controllo a Veronetta.

Si trattava di un cittadino veronese sotto i trent’anni di età, il quale avrebbe subito ammesso di fare uso di stupefacenti e ha quindi consegnato ai finanzieri uno spinello già fatto, ma nonostante questo avrebbe continuato ad essere piuttosto agitato. Insospettiti, i militari hanno dunque dato il via alla perquisizione del veicolo, che avrebbe permesso loro di rinvenire 10 grammi di hashish, già suddivisa in dosi.

La perquisizione si è dunque spostata all'abitazione dell'uomo, dove sarebbe stato trovato un borsone contenente circa 1,8 chili di marijuana, conservati in grandi buste termosaldate, e più di 800 grammi di hashish già suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio. Inoltre sarebbero state recuperate banconote di piccolo taglio per un totale di 240 euro.

Visto il grande quantitativo di droga, le modalità di detenzione e il denaro trovato, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Montorio, così come disposto dal Pm, in attesa della convalida.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.