Scoperto a fare "spesa gratis" al supermercato, 23enne finisce in manette

Il suo tentativo di fare spesa senza pagare all'Iperfamila di San Bonifacio, non ha avuto l'esito sperato: E.M., 23enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, nel weekend è entrato nel supermercato e avrebbe prelevato dagli scaffali superalcolici ed altri prodotti esposti alla vendita per un valore di circa 100 euro, per poi infilarlli nello zaino e guadagnare l'uscita.

Il giovane però non sapeva di essere stato notato dal responsabile del punto vendita, che lo ha fermato ed ha avvisato i carabinieri.

Sul posto è quindi giunto il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio, che ha rinvenuto la merce rubata e tratto in arresto il ladruncolo.

Lunedì mattina il giovane è comparso davanti al Giudice di Verona per l’udienza di convalida, al termine della quale è stato confermato il provvedimento in attesa della celebrazione del processo fissata per il mese di dicembre.