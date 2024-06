Spari nella notte a Villafranca, due persone in ospedale: un morto

Spari a Villafranca di Verona nella serata di mercoledì: due le persone portate in ospedale, una delle quali è morta nella notte.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 21 in viale Olimpia, nella zona delle piscine comunali, dove sono parcheggiate le carovane dei giostrai giunti in paese in occasione della Fiera dei Santi Pietro e Paolo che si tiene nel centro veronese in questi giorni. Il tutto sarebbe nato da una violenta lite proprio tra giostrai, nel corso della quale sarebbe spuntata una pistola: due dei protagonisti sono dunque rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale Magalini per ricevere le cure del caso. Un uomo non sarebbe sopravvissuto ed è deceduto, l'altro si trova tuttora ricoverato.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Villafranca.

Seguiranno aggiornamenti