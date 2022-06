Spari sulle gomme di un'auto a Castel d'Azzano: due uomini arrestati

Era la sera del 4 marzo, quando un agguato scosse il centro abitato di Castel d'Azzano: due uomini a bordo di un'auto bloccarono il passaggio di una vettura sulla quale viaggiava il loro bersaglio, insieme alla moglie e ai figli di 9 e 12 anni, per poi proferire alcune minacce di morte e sparare tre colpi ad un pneumatico. Dopodiché i due si allontanarono tra lo sgomento generale, dal momento che erano diverse le persone presenti in via Cavour alle 17.30 di quel venerdì pomeriggio.

Avvisati dai testimoni, sul posto intervennero i carabinieri per raccogliere indizi e racconto dell'episodio, ma la vittima conosceva il nome dei suoi aggressori e pochi giorni dopo si recò alla stazione di Vigasio a denunciarli. Come riporta TgVerona, ad alcune settimane di distanza, i due individui sono stati rintracciati ed arrestati: si tratta di Donoval Marcato, 24 anni, e Davide Hudorovic, di 39, che dovranno rispondere di minaccia aggravata dall'uso di un'arma e commessa in luogo pubblico, danneggiamento, porto illegale d'arma e violenza privata. Il primo si trova rinchiuso nel carcere di Rimini e il secondo a Montorio. Entrambi martedì sono stati sottoposti all'interrogatorio di garanzia, durante il quale hanno risposto alle domande del magistrato senza negare i fatti, ma cercando di ricondurli ad un tentativo di fermare le continue minacce che sarebbero arrivate nei loro confronti a causa di alcuni contrasti familiari. Secondo la ricostruzione eseguita dall'accusa, ad esplodere i colpi fu Marcato, mentre il giudice ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato per la spiccata tendenza dei due a delinquere, escludendo quindi la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico e optando per la detenzione carceraria.