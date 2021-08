Sparatoria nel Ravennate, gravemente ferito un trentenne: fermato un veronese

Il tutto si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Massa Lombarda: per l'episodio i carabinieri hanno bloccato un uomo di 53 anni originario della provincia di Verona

Un 53enne veronese è stato bloccato dai carabinieri nel pomeriggio di giovedì, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola contro un 31enne nordafricano.

L'episodio ha avuto luogo a Massa Lombarda, come riferiscono i colleghi di RavennaToday, nei pressi del Canale dei Mulini. Dopo la sparatoria l'aggressore è stato inseguito dal personale dell'Arma in via Gramsci, dove avrebbe abbandonato la pistola prima di essere fermato.

La vittima, invece, ha camminato fino allo stadio dove è stata soccorsa dal personale del 118 con ambulanza ed elicottero, per essere poi trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità: sarebbe stata raggiunta dai tre proiettili a ginocchio, addome e polso.

Il Veronese ora dovrà rispondere di tentato omicidio: alla base della vicenda potrebbe esserci un grosso debito di droga, mentre l'arma utilizzata non sarebbe di proprietà del 53enne, che l'avrebbe strappata dalle mani del suo antagonista.