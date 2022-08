Si dà alla fuga dopo aver sparato alla moglie: caccia all'uomo nell'est veronese

I carabinieri sono al lavoro a San Giovanni Ilarione per trovare un uomo che risulterebbe residente in località Mangano, il quale avrebbe ferito la moglie con un'arma da fuoco al termine di una lite e sarebbe poi fuggito. Tutto nella mattinata di venerdì.

La donna è stata presa in cura dal personale sanitario e non si troverebbe in pericolo di vita. Secondo L'Arena, anche la figlia dei due avrebbe subito alcune ferite nel tentativo di allontanarsi dal litigio.

I militari hanno bloccato il traffico tra la Sp 17 e il ponte che attraversa l'Alpone.