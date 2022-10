Getta sette involucri di eroina a terra e si allontana, gli agenti lo vedono e lo arrestano

Alla vista dei poliziotti, ha gettato a terra lo stupefacente che aveva con sé e si è allontanato a piedi, sperando di farla franca. L'uomo è stato però bloccato dagli agenti e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto è stato eseguito ieri, 27 ottobre, in via Barana, a Verona. Erano circa le 16.30, quando gli operatori hanno notato i movimenti sospetti di un 33enne. L'uomo ha cercato di eludere il controllo della polizia, cadendo però comunque nella rete dei controlli tesa dagli agenti della squadra Volanti. Il sospettato è stato identificato in un 33enne irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti in materia di stupefacenti. Inoltre, è stato poi scoperto che dal 13 ottobre dell'anno scorso il 33enne era stato sottoposto al divieto di rientro nelle province di Trento, Verona e Vicenza. Provvedimento emesso dal tribunale di Trento.

Gli agenti, oltre ad arrestare il 33enne, hanno recuperato anche la droga che l'uomo aveva abbandonato: sette involucri di eroina mischiata a Fentanyl, un potente analgesico oppioide utilizzato per il trattamento del dolore cronico oncologico. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme alla somma di venti euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina, l'arresto dell'uomo è stato convalidato dal giudice del tribunale di Verona, che ha condannato il 33enne a sei mesi di reclusione e a 800 euro di multa.