Spaccio di droga, risse e pregiudicati: sigilli per un bar di Borgo Venezia

Solamente la scorsa settimana la Polizia Locale di Verona aveva arrestato il proprietario, dopo averlo trovato in possesso di circa mezzo etto di cocaina. Nella mattinata di lunedì invece è scattato il provvedimento disposto dal Questore scaligero

/ Via Antonio Pisano

Lunedì mattina, una volta concluse le indagini del caso, la Polizia di Stato di Verona ha apposto i sigilli al bar Stella di via Pisano 76/A.

L'attività di monitoraggio ha preso il via all'inizio dello scorso anno e aveva portato gli agenti della Squadra Mobile al sequestro di alcuni grammi di cocaina e marijuana, per arrivare poi all'arresto del titolare del pubblico esercizio, un 35enne cittdino marocchino, che è stato ritenuto responsabile dell’attività di spaccio.

I successivi controlli eseguiti dagli agenti delle Volanti, avrebbero inoltre fatto emergere come, nel corso del tempo, il locale fosse divenuto luogo di ritrovo abituale di cittadini noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a fare da contorno alle liti tra i vari clienti.

Infine, solamente una settimana fa, dopo un controllo della Polizia Locale di Verona, il proprietario è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina ed è finito nuovamente in manette.

I gravi disordini accertati dai poliziotti della Questura di Verona, ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore di Verona a disporre la sospensione della licenza e l’apposizione dei sigilli nel locale per 15 giorni.

L’attività degli uomini della Divisione P.A.S.I., delle Volanti, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica si è conclusa nella mattinata del 27 settembre con la notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S, che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi di abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.