Fermato e arrestato in strada, aveva 25 grammi di hashish ed una Bmx rubata

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione sono i due reati contestati ad un giovane arrestato martedì scorso, 26 aprile, dai carabinieri della sezione Radiomobile di Verona. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish e di una bicicletta Bmx che era stata rubata il 7 aprile. L'arrestato è comparso successivamente davanti al giudice del tribunale di Verona per il processo con rito direttissimo ed ha patteggiato la pena di 4 mesi di reclusione (sospesa) e una multa da 1.000 euro.

Erano circa le 17 di martedì quando i carabinieri hanno notato il giovane con la Bmx in Via San Giovanni Lupatoto. Il ragazzo si sarebbe accorto dell'attenzione dei militari e per questo si sarebbe liberato di un pacchetto di sigarette. Nel pacchetto, il capo equipaggio della pattuglia ha poi trovato tre involucri di cellophane contenenti complessivamente 25 grammi di hashish.

Una volta fermato, poi, il giovane non avrebbe saputo spiegare il possesso della costosa bicicletta, il cui valore si aggira attorno ai mille euro. Gli accertamenti dei militari, in seguito, hanno permesso di stabilire che la Bmx era stata rubata e che il furto era stato denunciato due settimane prima. Il mezzo era stato sottratto ad un adolescente che lo aveva lasciato all'esterno di un negozio di Verona.

I carabinieri hanno dunque arrestato il giovane per il possesso di hashish e del bicicletta rubata. Bicicletta che è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario.