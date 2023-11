Spaccio sulle panchine del parco Santa Teresa vicino alle famiglie: 30enne in manette

Nel mese di aprile era già stato arrestato ed in questi giorni è stato nuovamente fermato dalla polizia locale di Verona al parco Santa Teresa. Nel pomeriggio di sabato infatti, gli agenti del Reparto Territoriale del Comando di via del Pontiere, nel corso dei controlli nei parchi e nelle zone di ritrovo di giovani e famiglie, hanno arrestato il 30enne nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

Grazie alla vigilanza in borghese e alle telecamere presenti al parco Santa Teresa, l'uomo sarebbe stato individuato mentre continuava nella propria attività, cedendo droga ai suoi "clienti", i quali si avvicinavano alla panchina a pochi metri da mamme, anziani, ragazzi e bambini intenti a giocare.

Una volta compreso di essere sotto osservazione, il 30enne avrebbe provato a scappare a piedi, venendo però fermato nella zona di via Scuderlando. Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato 10 grammi di eroina e 1500 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività illecita, trovati nella sua disposibilità e per la giornata di lunedì è atteso l'esito dell'udienza per direttissima.

Nel corso della medesima operazione, la polizia locale ha identificato altre 77 persone, tra la zona di Santa Teresa e Veronetta, 5 delle quali sono state sanzionate per ubriachezza molesta.