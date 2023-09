Sorpreso a spacciare al parco Santa Teresa: 50enne arrestato dalla polizia locale

Specifici servizi di osservazione e vigilanza, anche con l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza collegate con la centrale operativa, sono stati messi in atto dalla polizia locale di Verona per monitorare la zona di parco Santa Teresa, frequentata da mamme, ragazzini e fruitori delle aree sportive presenti, ma in passato anche teatro di spaccio di droga.

E proprio lì infatti, nel pomeriggio di sabato, gli agenti del reparto territoriale hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un 50enne cittadino tunisimo, già gravato di vari reati, che sarebbe stato sorpreso a svolgere l'attività illecita.

Il blitz, durato pochi secondi, avrebbe dunque permesso di fermare il 50enne dopo che questi aveva ceduto della droga ad un cliente: nascoste tra gli abiti avrebbe avuto una decina di dosi tra cocaina ed eroina, come fosse una sorta di mini market degli stupefacenti. Senza fissa dimora e senza lavoro, l'uomo è stato condotto al Comando di via del Pontiere in attesa della direttissima di lunedì mattina, al termine della quale l'arresto è stato convalidato e l'imputato ha patteggiato un anno di reclusione.

Proprio durante gli accertamenti sulle numerose identità comunicate, grazie all'Ufficio Immigrazione della questura scaligera, è emerso un ordine di carcerazione di tre mesi da scontare a carico dell'individuo, per pregressi reati legati allo spaccio di droga. È stato così condotto nel carcere di Montorio.

L'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi plaude all'azione degli agenti della polizia locale, peraltro impegnati in tante attività nel fine settimana, costellato da numerosi incidenti e vigilanze in centro storico con migliaia di turisti. «È fondamentale dare sicurezza nelle aree verdi e ci stiamo impegnando come Amministrazione, proprio attraverso una analisi delle zone più sensibili; dove c'è criminalità le risposte ai cittadini devono essere immediate con azioni mirate, per portare sicurezza reale e serenità soprattutto dove ci sono anziani, mamme e bambini».