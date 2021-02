Confezionava e vendeva dosi di hashish in garage, 20enne arrestato

Ieri, 5 febbraio, i carabinieri di Tregnago insieme ai colleghi di Badia Calavena hanno arrestato un giovane di origine marocchina, classe 2001, pregiudicato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Il ragazzo è residente a Tregnago e nel garage della sua abitazione confezionava le dosi e le vendeva ai suoi clienti. In quel luogo, i carabinieri hanno trovato sei involucri di hashish, pronti per essere ceduti, per un peso complessivo di 10 grammi. Sempre nel garage, c'erano due bilancini di precisione per la pesatura della droga e 135 euro, che probabilmente erano il frutto dell'attività di spaccio.

L'indagine dei militari ha permesso anche di identificare due acquirenti, trovati in possesso di una dose di hashish e quindi segnalati all'autorità per la violazione amministrativa di uso personale di stupefacenti.

Questa mattina, l'arresto del ventenne è stato convalidato ed il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.