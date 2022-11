Fermato dai carabinieri, aveva un etto di hashish sotto il sedile. Arrestato 22enne

Nella notte di giovedì scorso, 17 novembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio hanno fermato un 22enne del posto per un controllo. Il giovane avrebbe manifestato una certa agitazione e questo ha insospettito gli operatori che hanno voluto eseguire delle verifiche più accurate.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato nella disponibilità di un panetto da 100 grammi di hashish, nascosto sotto il sedile del passeggero della sua auto. Il 22enne è stato quindi arrestato e lo stupefacente è stato sequestro.

Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo proprio quella notte, avrebbe dovuto cedere parte dello stupefacente, ad un cliente di sua fiducia.

L'arresto del 22enne è stato convalidato in tribunale e per il giovane è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

E sempre giovedì scorso, i carabinieri di San Bonifacio hanno segnalato alla Prefettura di Verona tre giovani, residenti nella provincia di Verona, ognuno dei quali trovato in possesso di una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale.