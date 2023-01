L'uomo, un trentacinquenne senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 29,9 grammi di eroina e 60 euro. Il denaro è stato ritenuto provento di spaccio e l'uomo è stato arrestato.Portato davanti al giudice del tribunale di Verona, il 35enne è stato sottoposto al giudizio con rito direttissimo ed è stato condannato a cinque mesi di reclusione ed al pagamento di mille euro di multa. Il giudice ha al tempo stesso disposto la liberazione.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Massimo, a Verona, sono stati informati da alcuni residenti di Via Zancle sulla presenza sospetta di un uomo che veniva avvicinato furtivamente da persone di passaggio. I militari hanno così organizzato dei servizi di appostamento ed una volta individuato il sospetto lo hanno controllato.

Residenti segnalano pusher in Via Zancle, carabinieri lo sorprendono con eroina in tasca