Colpito da divieto di dimora a Verona, spacciava in un appartamento di Via Legnago

Nonostante fosse già stato colpito da un provvedimento di divieto di dimora nel territorio comunale di Verona, nel suo appartamento di Via Legnago aveva creato un mercato di stupefacenti. L'uomo è un 42enne tunisino, il cui nome ha come iniziali F.K.. È disoccupato, era noto per i suoi trascorsi giudiziari e ieri pomeriggio, 26 luglio, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma avevano notato da qualche giorno strani movimenti ed un insolito andirivieni da un un appartamento in Via Legnago. Per questo ieri hanno deciso di intervenire con una perquisizione, il cui esito è stato il rinvenimento di 15 grammi di eroina, di un bilancino di precisione e di circa 600 euro in contanti.



(Il risultato del sequestro)

Il presunto responsabile dello spaccio,è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma "Pastrengo" fino a questa mattina, quando è stato portato in tribunale. L'udienza di convalida si è conclusa con l'applicazione della custodia in carcere per il 42enne, in attesa del processo che sarà celebrato a ottobre.