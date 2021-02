Spaccio di eroina nei pressi del SERT: fermato un uomo in possesso di 30 grammi

In suo possesso i carabinieri della stazione di San Massimo hanno trovato anche 14 cellulari e 2 iPad: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lo straniero è stato anche denunciato per ricettazione

Spesso nei pressi del SERT si riuniscono spacciatori che intendono approfittare della delicata situazione di chi vi si reca per disintossicarsi e vendergli così della droga. Conoscendo questa usanza, i carabinieri della stazione di San Massimo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato e controllato un cittadino tunisino classe 1977.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine in quanto pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, chiacchierava in via Tevere con un connazionale, intorno alle 16 di mercoledì pomeriggio.

Vedendo le divise, lo straniero avrebbe provato a disfarsi di qualcosa, venendo però prontamente raggiunto dai militari, ai quali è parso agitato e nervoso. Il motivo sarebbe poi emerso dalla perquisizione che ne è seguita, che avrebbe permesso di rinvenire sulla sua persona ben 30 grammi di eroina, suddivisi in 39 dosi, e 320 euro in contanti.

Lo straniero, senza fissa dimora e nullafacente, è stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì mattina è comparso dinanzi al giudice per il rito direttissimo, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona. Inoltre gli uomini dell’Arma lo hanno denunciato per ricettazione: nel suo zaino infatti, sono stati rinvenuti ben 14 telefoni cellulari, evidentemente utilizzati per contattare i diversi acquirenti e fornitori, e 2 iPad.