Spaccio di eroina nei quartieri di Verona: 57enne arrestato dai carabinieri

I militari hanno notato uno scambio sospetto tra un giovane e l'uomo in piazza del Popolo, a San Michele Extra. Appurato che il primo aveva acquistato una modica quantità di stupefacente, la pattuglia si è messa in moto per intercettare il venditore