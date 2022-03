Spaccio di droga a Verona: quattro arresti in pochi giorni per i carabinieri

Sono 4 le persone, colte in flagranza di reato, finite in manette per mano dei carabinieri della Compagnia di Verona, durante alcuni servizi di contrasto allo spaccio di droga svolti nel territorio cittadino nelle scorse settimane.

Lunedì scorso, durante una perquisizione locale delegata dall’autorità giudiziaria a carico di un cittadino italiano, i militari della stazione di San Michele Extra hanno rinvenuto 585 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 530 euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita. L’uomo è stato quindi arrestato ed il giorno seguente il giudice ha convalidato il provvedimento, sottoponendo l’imputato all’obbligo di firma settimanale presso la stazione dei carabinieri.

Nella notte di martedì scorso, è stato invece il personale della Sezione Radiomobile a fermare in città, per un normale controllo, un'auto con a bordo quattro individui, un italiano al volante e tre cittadini marocchini. Il capo equipaggio si sarebbe insospettito per il nervosismo di uno di questi ed è scattata così la perquisizione che avrebbe permesso di recuperare due involucri contenenti in totale 12,2 grammi di cocaina in sasso, che il giovane avrebbe cercato di nascondere nel vano portaoggetti della portiera della macchina.

Per lui è scattato l'arresto ed il giudice il giorno seguente ha convalidato il provvedimento, rinviando all’udienza del prossimo 8 marzo per il giudizio con rito direttissimo. Nei guai anche il conducente, che è stato denunciato perché alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2008.

In via San Nazaro, nella mattinata di mercoledì scorso, sempre i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo questa volta un cittadino nigeriano, disoccupato e senza fissa dimora, trovato in possesso di 5 grammi di eroina, suddivisa in 18 involucri termosaldati. Finito in manette, lo stranieri è comparso davanto al giudice il giorno successivo, venendo infine condannato ad una pena di 4 mesi di reclusione e mille euro di multa, con pena sospesa.

Infine nel pomeriggio di venerdì, un equipaggio sempre della Sezione Radiomobile ha messo le manette ai polsi di un cittadino tunisino nella zona di Porta Vescovo, dopo averlo trovato in possesso di tre involucri contenenti in totale 1,73 grammi di cocaina. L’uomo avrebbe anche tentato di ingannare i carabinieri fornendo loro false generalità, ma i controlli eseguiti hanno permesso di identificarlo compiutamente, facendo emergere i precedenti di cui è gravato. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la comparizione dell’imputato all’udienza del prossimo 13 giugno.