Spaccio di droga: blitz della polizia locale e un arresto in Veronetta

Nella serata di venerdì 4 settembre la polizia locale riferisce che una dozzina di agenti hanno setacciato il quartiere di Veronetta, insieme al Nucleo Cinofilo, arrestando un cittadino tunisino. Quest'ultimo, secondo quanto riportato dalla polizia, sarebbe già stato noto alle forze dell'ordine per numerosi reati compiuti negli anni a Verona e per essere irregolare sul territorio nazionale. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e a diversi appostamenti, l'uomo sarebbe stato fermato nella galleria dell'ex cinema Ciak, mentre avrebbe tentato di disfarsi di quattro dosi di eroina, contenute all'interno di un pacchetto di sigarette.

La droga sequestrata

Al cittadino tunisino la polizia locale di Verona spiega di aver sequestrati 350 euro, ritenendoli probabile provento di attività di vendita di droga, in considerazione del fatto che l'uomo non svolgerebbe alcuna attività lavorativa. Processato stamattina per direttissima, il cittadino tunisino è stato condannato a sei mesi di reclusione, senza alcuna misura cautelare, e mille euro di multa. Durante la serata sono stati controllati anche tre esercizi commerciali, multati per violazioni sulla normativa anti-Covid.

«Ancora una volta dimostra la sua efficacia il connubio fra cittadini, che ci segnalano, e interventi dei nostri agenti - afferma l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Dopo vari appostamenti, venerdì notte la polizia locale è riuscita a dare un colpo alla spaccio a Veronetta. La persona arrestata da tempo è protagonista di reati, per questo ringrazio doppiamente gli agenti per l'importante operazione. Non abbasseremo mai la guardia, il contrasto allo spaccio per noi è una priorità e l'Unità cinofila è una grande risorsa. Lo ricordo ancora una volta: tolleranza zero verso i venditori di morte a garanzia dei nostri giovani e delle loro famiglie, ma anche per la sicurezza dei quartieri».

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, nell'ultima settimana le verifiche sulla sicurezza urbana hanno portato all'identificazione di 128 persone, per un totale di 17 violazioni al "regolamento di polizia urbana" e altrettanti ordini di allontanamento per Daspo. Osservate speciali sono state piazza Pradaval, via dei Mutilati, piazza Cittadella, Interrato Torre Pentagona, piazza Libero Vinco e l'area di via Bassetti, dove sono stati allontanati alcuni cittadini srilankesi ubriachi.

