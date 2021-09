Spaccio di droga a Verona: 4 arresti per la Squadra Mobile e 3 chili di "fumo" sequestrati

Quattro persone in manette, tre chili di hashish sequestrati insieme ad un piccolo quantitativo di cocaina. È il bilancio delle due operazioni antidroga svolte negli ultimi giorni dagli uomini della Squadra Mobile dalla Questura di Verona, sempre impegnati a combattere lo spaccio di stupefacenti in città.

Droga nel B&B

Venerdì 3 settembre gli investigatori sono entrati in azione al &B Mavipagi di via Foroni, arrestando in flagranza di reato un 26enne e un 30enne, entrambi cittadini marocchini, pregiudicati per reati specifici ed irregolari sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di 2,060 chili di hashish e 6 grammi di cocaina.

Gli uomini dalla 2a sezione della Squadra Mobile, che si occupa di contrasto al crimine diffuso, avevano ricevuto alcune segnalazioni in merito ad un sospetto viavai presso una struttura ricettiva situata in centro città ed hanno quindi organizzato dei servizi di osservazione mirato nella zona. Così, poco dopo le 10 di venerdì, gli agenti hanno notato arrivare al B&B un'auto sospetta, guidata da un uomo apparentemente di origini nordafricane, il quale ha parcheggiato il veicolo e si è diretto con un trolley all’interno della struttura. Circa un'ora dopo, i poliziotti hanno visto lo stesso uomo lasciare il bed and breakfast insieme ad un altro individuo che poteva essere un suo connazionale ed è scattato così il controllo dei due, oltre alla perquisizione della stanza da loro occupata.

Nell’armadio della camera da letto sono sati rinvenuti 2 grossi involucri contenenti 2.044,49 grammi di hashish, mentre dentro un trolley, tra gli effetti personali del 26enne, sono stati trovati 8 involucri contenenti sostanza polverosa bianca risultata essere cocaina, per un peso complessivo lordo pari a 5,43 grammi. Inoltre, sempre nella stanza da letto, sono stati rinvenuti diversi involucri di diverso peso contenenti altra cocaina ed altro hashish e in una custodia in pelle di colore bianco, sempre di proprietà del 26enne, sono stati trovati 625 euro, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio, dal momento che l'individuo è risultato essere disoccupato.

I due sono quindi finiti in manette e, nella mattinata di lunedì, conclusa l'udienza di convalida, il gip del tribunale di Verona ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

"Fumo" al Chievo

La seconda operazione antidroga invece ha avuto luogo nella mattinata di lunedì nel quartiere del Chievo e si è conclusa con l'arresto di due uomini: un 28enne di origini marocchine, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, e un 59enne italiano, entrambi con precedenti e colti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 1.022,27 grammi di hashish.

Le indagini hanno preso il via in seguito alla segnalazione della presenza di spacciatori nella zona ed è stato quindi predisposto anche in questo caso un servizio mirato di oservazione, che ha permesso di notare uno dei due individui a bordo di un'auto che, a velocità sostenuta, si dirigeva verso via Bionde. I poliziotti allora hanno deciso di seguirlo e quando si è fermato avrebbero visto arrivare un altro uomo, con il quale ha effettuato uno “scambio”. In quel momento gli operatori sono intervenuti per bloccare i due, recuperando 5 parallelepipedi di hashish per un peso complessivo di 1.022,27 grammi e 550 euro in banconote da 50, riposte sul sedile lato guida del veicolo.

Scattate le manette, entrambi hanno atteso negli uffici di lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di martedì, al termine del quale è arrivata la convalida dei provvedimenti.