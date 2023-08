Spaccio di droga in treno tra Verona e Trento: 7 persone indagate

Sono 7 le persone, tutte di origine nigeriana e residenti in provincia di Verona, indagate in stato libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'avviso di garanzia è stato notificato loro venerdì scorso, durante l’esecuzione di alcune perquisizioni personali e domiciliari delegate, dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona: per 6 di questi individui è inoltre scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Trento.

Una complessa e articolata indagine quella svolta dalla squadra investigativa del Compartimento polfer scaligero, la quale è durata ben quattro mesi. L'indagine infatti è scaturita a marzo scorso dalla segnalazione di un capotreno del trasporto regionale, il quale si era accorto di alcuni scambi anomali alla fermata di Mori tra le persone indagate, che salivano a Verona Porta Nuova dirette a Trento, ed alcuni presunti clienti che li attendevano al marciapiede della stazione.

I risultati di tale attività investigativa hanno permesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto di iscrivere tutti gli autori nel registro delle persone indagate, chiedendo e ottenendo dal gip l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà consistente nel divieto, per 6 di loro, di accedere alla provincia di Trento senza l’autorizzazione del giudice.

Coordinata dalla Procura roveretana, l'operazione di polizia giudiziaria è scattata all’alba e ha visto impegnati una trentina di uomini e donne della polfer scaligera, con il supporto di tre unità cinofile della polizia di stato, della guardia di fnanza e della polizia locale di Verona, per la contemporanea esecuzione alcune perquisizioni domiciliari in città e provincia. Nel corso delle operazioni sarebbero stati rinvenuti alcuni grammi di marjiuana ed eroina, insieme a 400 euro ritenuti il frutto dell'attività di spaccio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui 150 grammi di sostanza "da taglio": il tutto è stato sottoposto a sequestro come fonte di prova dell’attività delittuosa posta in essere dal sodalizio criminoso verso le piazze trentine dello spaccio.