Spaccio di droga, blitz in un edificio abbandonato: un arrestato e altri cinque denunciati

Un'imponente operazione di controllo è scattata nelle prime ore di martedì sotto il coordinamento dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, con il supporto di un'unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia e di una squadra di Intervento Operativo del IV Battaglione “Veneto” di Mestre. Nel mirino un vecchio fabbricato abbandonato del Comune dell'Est veronese, per verificare la presenza al suo interno di individui dediti allo spaccio di droga, in seguito ad un indagine avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando sanbonifacese.

Il blitz ha portato all'arresto di un uomo di origine marocchina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbero infatti state trovate nella disponibilità dello straniero alcune bustine in cellophane contenenti una decina di grammi di cocaina, una ventina di grammi di hashish già diviso in pezzi e pronto alla vendita ed infine un bilancino elettronico di precisione. A protezione di quella che aveva allestito come la sua dimora esclusiva, l'individuo ospitava anche un pitbull che sarebbe stato lasciato in mezzo ai rifiuti, al buio senza acqua e cibo: per il nordafricano dunque è scattata anche la denuncia per maltrattamenti di animali, mentre il cane è stato recuperato nel corso delle operazioni dal personale del servizio veterinario dell'Ulss 9 Scaligera.

Nell'immobile, trovato dall'Arma in completo degrado ed in pessime condizioni igieniche, sono stati scovati anche altri 5 individui di origine marocchina, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che avevano occupato un’altra ala del fabbricato. Questa era accessibile solo tramite delle finestre da dove, dopo aver raggiunto il tetto dell’edificio, si calavano per andare ad occupare una delle varie stanze lì presenti: tutte le porte di accesso a questa parte del fabbricato erano infatti saldate e rese di fatto inaccessibili.

Tutti e sei sono stati denunciati per invasione di edifici, inoltre è stata rilevata anche una fuga di gas e richiesto l’immediato intervento sul posto di personale specializzato, per mettere in sicurezza gli ambienti.

L'arrestato mercoledì mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Veroa, che ha convalidato il provvedimento e disposto l’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.