Centro di spaccio di droga a Peschiera: 12 chili sequestrati, 2 arresti e 3 denunce

Un altro colpo al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia scaligera, è stato inferto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona.

Nei giorni scorso infatti, al termine di un’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, dottor Carlo Boranga, le Fiamme Gialle del gruppo di Villafranca hanno arrestato 2 persone e denunciato a piede libero altre 3 con l'accusa di spaccio e traffico di droga, mentre sono stati sequestrati oltre 12 chili tra hashish e marijuana e più di 56 mila euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

L'attività avrebbe permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale costituito dai 5 individui di varie nazionalità (italiana, albanese e macedone), dedito alla compravendita di sostanze stupefacenti nel territorio comunale di Peschiera del Garda.

L'indagine ha preso il via negli ultimi mesi del 2021, quando i finanzieri di Villafranca, nel corso di alcuni servizi di routine nel Comune arilicense, hanno notato un viavai insolito di veicoli da una zona periferica priva di insediamenti lavorativi.

Sono stati così predisposti dei servizi mirati di osservazione, pedinamento e controllo nei confronti di alcuni dei numerosi frequentatori della zona, che le forze dell'ordine avrennero trovato in possesso di modiche quantità di droga, dichiaratamente per uso personale. Gli approfondimenti che ne sono seguiti, avrebbero permesso di individuare l’abitazione frequentata dagli acquirenti, risultata poi in uso a soggetti con specifici precedenti di polizia.

Dall'autorità giudiziaria è così arrivata l'autorizzazione per l'esecuzione di perquisizioni personali e locali, che avrebbero confermato le ipotesi investigative: nella casa e nel bagagliaio dell'auto utilizzata da uno dei principali indagati, sarebbero stati rinvenuti i 12 chili di stupefacenti (prevalentemente hashish), ritenuti pronti per essere messi sul mercato, e i 56 mila euro in contanti. Sono scattate così le manette per due 25enni di origine macedone, ritenuti essere i “gestori” dell’attività illecita, che sono stati condotti nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Perquisizioni, condotte con l’ausilio dei finanzieri della Tenenza di Peschiera del Garda e avvalendosi delle unità cinofile del gruppo di Villafranca, che sono state poi estese anche alle abitazioni di altri tre individui: anche qui l’infallibile fiuto dei cani Efrem e Zack, avrebbe permesso di portare alla luce altri quantitativi di droga, portando così alla denuncia a piede libero dei soggetti.

Dall'inizio del 2022, i finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno sequestrato oltre 15 chili tra hashish e marijuana e circa 3,5 chili di eroina.