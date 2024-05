Droga «condita» con la paprika, interrata o nascosta in auto «magazzino»: 38 arresti e sequestri per oltre 10 milioni di euro

È scattata nelle prime ore di martedì l'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Trento, coadiuvati dal personale dello S.C.I.C.O., dai reparti territoriali del Corpo sul territorio nazionale e della sezione Aerea di Bolzano, i quali hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal gip del tribunale trentino su richiesta della locale DDA, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di 38 individui (di cui 27 in carcere ed 11 obblighi di dimora), oltre al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.

Le misure cautelari, eseguite nelle province di Trento, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano, Verona, Pavia, Cremona e Livorno, sono state emesse al termine di un’articolata e complessa attività d’indagine, avviata a dicembre 2021 e condotta dal G.I.C.O. del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Trento.

I 38 individui coinvolti nell'attività investigativa, di cui 36 di nazionalità estera (albanesi, tunisini, marocchini e portoghesi), sono accusati a vario titolo di aver partecipato o collaborato all’interno di 2 articolate associazioni per delinquere che, interconnesse tra loro, erano dedite al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marjuana ed eroina), provenienti da altre regioni italiane e destinate quasi interamente al territorio del Trentino.

Le Fiamme gialle spiegano che le operazioni hanno preso il via da pregresse indagini di polizia giudiziaria e dal costante monitoraggio del territorio, dai quali sarebbero emerse le possibili condotte illecite legate alla continuità dei rapporti tra alcuni dei precedenti indagati.

Da lì sono partiti successivi approfondimenti che avrebbero portato ad individuare i principali clienti e fornitori di droga, ad identificare la fitta rete dei partecipanti dei due gruppi criminali ed a ricostruirne interamente l’operatività.

Le consorterie, previ accordi tra connazionali dimoranti in altre regioni, avrebbero fatto arrivare lo stupefacente sul territorio trentino attraverso corrieri che utilizzavano vetture appositamente modificate e dotate di ingegnosi doppi fondi.

Successivamente gli indagati operanti sul territorio provinciale, in totale 26 con vari ruoli e tutti colpiti da provvedimenti di cattura, avrebbero proceduto, all’interno di alcuni appartamenti in affitto, al taglio ed al confezionamento della droga, utilizzando anche la paprika per camuffarne l’odore.

Le dosi così composte sarebbero state interrate lungo gli argini di fiumi o all’interno di un parco pubblico, per essere poi vendute ai consumatori finali.

In altri casi, sarebbe emerso che gli indagati utilizzavano auto prive di copertura assicurativa e lasciate in parcheggi pubblici, nelle adiacenze del centro storico del capoluogo trentino, come "magazzini temporanei" per lo stoccaggio della sostanza stupefacente, in attesa della successiva ed imminente vendita.

Secondo le forze dell'ordine, la compravendita di droga avveniva solitamente a Trento e Rovereto, nei pressi o all’interno di parchi e giardini pubblici, ed sarebbe stata rivolta ad una fitta rete di clienti, anche di giovane età.

Nel corso delle investigazioni sarebbero stati effettuati numerosi riscontri dai militari, anche attraverso l’impiego delle unità cinofile della guardia di finanza, che hanno consentito di trarre in arresto in flagranza di reato 19 soggetti in violazione all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e di sequestrare oltre 49 chili di hashish, 20 chili di cocaina, oltre 5 chili di eroina, sostanze da taglio per circa 12 chili, 1 arma da sparo, denaro contante per oltre 111.000 euro e materiale vario per il confezionamento della droga.

La ricostruzione dell’attività criminale dei due gruppi indagati e degli altri collaboratori, è stata effettuata anche dal punto di vista economico-patrimoniale. Sarebbe emersa, infatti, una consistente disponibilità di denaro contante, rilevata dai numerosi pagamenti immediati, ovvero alla consegna della droga acquistata, nonché dai sequestri di rilevanti quantitativi di denaro.

Per alcuni sodali, le entrate derivanti dallo spaccio avrebbero rappresentato una sorta di reddito aggiuntivo e parallelo rispetto all’ordinaria attività lavorativa lecita; viceversa, per la maggior parte degli associati, le entrate derivanti dal traffico di droga sarebbero state l’unica fonte di ricchezza.

Analizzando le quantità acquistate, i prezzi di acquisto, i tagli della sostanza pura (da 1 chilo di cocaina venivano ricavati 3 chili di sostanza da commercializzare), le dosi ricavabili per chilogrammo (pari a circa 5000 dosi per 1 chilo di cocaina tagliata, secondo la guardia di finanza), il prezzo medio di cessione per dose al dettaglio, è stato quindi quantificato il profitto illecito che le consorterie hanno ottenuto dal traffico di sostanze stupefacente, determinato in oltre 10 milioni di euro.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, tali illeciti profitti sono stati quindi oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

L’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che ha richiesto l’impiego di circa 100 militari di vari reparti territoriali della guardia di finanza, oltre a garantire l’applicazione delle misure cautelari personali, ha consentito di sottoporre a sequestro i saldi attivi dei conti correnti e le risorse finanziare degli indagati.