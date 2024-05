Spaccio di droga finisce in tragedia a Veronetta, morto 19enne: l'aggressione con coltello, poi l'auto in fuga rintracciata

Un episodio poco chiaro quello avvenuto nella notte di mercoledì 15 maggio, poco dopo le ore 2, in via Scrimiari a Veronetta, costato la vita ad un ragazzo di 19 anni residente a Bussolengo e sul quale sta ora indagando la polizia locale di Verona.

La ricostruzione degli agenti del reparto Territoriale è partita da una segnalazione di incidente stradale, arrivata al 118 e passata per competenza alla polizia locale. Le pattuglie sono giunte sul posto in pochi minuti, trovando un ragazzo a terra che è stato soccorso dal Suem 118 e portato all’ospedale di Borgo Trento, dove è morto poco dopo.

Alcuni testimoni avrebbero parlato di un'auto grigia che è fuggita dopo aver trascinato il giovane per alcuni metri ed aver urtato un paletto. È così scattato immediatamente il piano "VS", che prevede la visione contemporanea da parte della centrale operativa della polizia locale di varie telecamere pubbliche. L'auto sarebbe così stata individuata sulla Bresciana, in fuga: la targa sarebbe stata leggibile attraverso le telecamere, così il veicolo è stato rintracciato e posto sotto sequestro, ed il conducente, un 24enne, è stato fermato.

A bordo della vettura sarebbero state presenti tre persone, una ragazza e due ragazzi, ma gli ufficiali e agenti del reparto Territoriale della polizia locale avrebbero individuato anche altri due ragazzi che erano con il 19enne in via Scrimiari. Secondo il Comando di via del Pontiere, si tratterebbe di una vera e propria aggressione con minacce con arma da taglio verso i giovani all'interno dell'auto, che si sarebbero dati appuntamento per comperare sostanza stupefacente. È stato sequestrato anche un coltello davanti al pronto soccorso di Borgo Trento, dove i due compagni del 19enne deceduto erano andati per verificare le sue condizioni.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il 24enne alla guida si sarebbe impaurito, ingranando la marcia e ripartendo velocemente, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, mentre il 19enne si sarebbe attaccato alla portiera lato passeggero, facendosi trascinare per alcuni metri e cadendo a terra poco dopo per aver urtato un paletto di via Scrimiari.

Molti gli aspetti ancora da chiarire, compresa la fuga dell'auto e l'esito dei primi accertamenti è stato già comunicato nella notte al pubblico ministero di turno.

Al momento il conducente è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissioni di soccorso, mentre sono al vaglio della magistratura le altre posizioni.