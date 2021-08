Arrestato dai carabinieri un 40 enne, ora dovrà scontare un anno e otto mesi in carcere per spaccio di droga

Nella serata di venerdì 6 agosto, i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione riferiscono di aver arrestato «E.M.Z, 40 enne pregiudicato di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Verona». Secondo quanto si apprende, l’uomo dovrà infatti «scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione a seguito della condanna per spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti inflitta dal Tribunale scaligero».

I fatti, in base a ciò che riferiscono i militari dell'Arma, risalirebbero al 2012 quando l'uomo arrestato si sarebbe reso responsabile del reato in questione, «commesso in più occasioni tra Monteforte d’Alpone, San Bonifacio e Terrossa di Roncà, dove lo spacciatore era attivo rifornendo i consumatori locali». Al termine delle formalità di rito il 40 enne è stato trasferito dai carabinieri alla casa circondariale di Verona Montorio, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.